منافس الأهلي السعودي في ربع نهائي دوري أبطال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 02:19 مساءً - يدخل نادي الأهلي السعودي مواجهة مصيرية مساء اليوم الاثنين أمام نادي الدحيل القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بموسمه الحالي.

وتمثل هذه المباراة بوابة العبور الرسمية لـ "الراقي" نحو الدور ربع النهائي، حيث أن الفوز سيضمن للفريق السعودي مقعداً بين الكبار في الأدوار الإقصائية المتقدمة للبطولة القارية الأغلى.

ماتياس يايسله يخطط لموقعة ربع النهائي أمام جوهور دار التعظيم

في حال نجاح نادي الأهلي في تخطي عقبة الدحيل، فإن طريق الفريق بات مرسوماً في الدور القادم وفقاً لنظام البطولة؛ حيث سيصطدم بطل السعودية بنادي جوهور دار التعظيم الماليزي في ربع النهائي. ويضع المدرب الألماني ماتياس يايسله آمالاً كبيرة على تخطي هذه المرحلة، معتمداً على الحالة الفنية العالية لنجوم الأهلي للذهاب بعيداً في المنافسة الآسيوية.

الدعم الجماهيري عاملا مهما في مباراة الأهلي و الدحيل

يعول المدرب الألماني ماتياس يايسله على الدعم الجماهيري الكبير في مدينة جدة لتحفيز لاعبي نادي الأهلي على تقديم أداء هجومي قوي منذ الدقائق الأولى لمباراة نادي الدحيل القطري.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للفريق بعد الانتصارات الأخيرة، من أجل إنهاء الأمور مبكراً وضمان بطاقة الترشح لمواجهة نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، وتجنب الدخول في حسابات معقدة قد تؤثر على مسيرة الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة.