إعلام عبري : الشاباك أوصى بعدم ظهور نتنياهو في المحكمة خشية اغتياله من إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 06:30 مساءً - ذكرت القناة الـ13 العبرية النقاب عن أن وثيقة سرية حصلت عليها مؤخراً كشفت عن أن جهاز الأمن العام "الشاباك" أوصى بعدم ظهور رئيس الوزراء " بنيامين نتنياهو" في جلسة المحكمة المعنية بالتحقيق معه خشية اغتياله من إيران.

وأوضحت القناة العبرية أن الوثيقة عبارة عن رسالة خطية بين رئيس الشاباك ديفيد زيني وبين رئيس المحكمة التي يمثل أمامها نتنياهو لمحاكمته بتهم فساد، حيث أوصى رئيس الشاباك إن رئيس الوزراء لا يمكنه التواجد في أماكن معروفة خشيةً على سلامته والتعرض لمحاولة اغتيال، وينص البيان صراحةً على وجود مخاوف حقيقية من استغلال عناصر إيرانية للوضع لمحاولة الإضرار بنتنياهو.

وأكدت مصادر تعليقا على الوثيقة أن طلب الحصول على رأي من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، جاء من الدائرة المقربة لنتنياهو، ووفقًا لهذه المصادر، يستغل نتنياهو و"زيني" الوضع الأمني المتوتر مع إيران لمحاولة تأخير الإدلاء بالشهادة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الشاباك السابق، رونين بار، رفض في السابق طلبات مماثلة للحصول على رأي من شأنه منع رئيس الوزراء من المثول أمام المحكمة.