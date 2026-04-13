بدء الحصار البحرى الأمريكي لإيران والموانئ الإيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 06:30 مساءً - يبدأ الحصار البحري الأمريكي المرتقب لمضيق هرمز والموانئ الإيرانية فى تمام الرابعة عصر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، العاشرة صباحاً بتوقيت شرق أمريكا.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ، اليوم الاثنين، فرض حصار بحرى على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، أن الإجراءات تشمل فرض قيود على حركة الملاحة المرتبطة بإيران، مشددًا على فرض الحصار على مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا مائيًا حيويًا لنقل النفط والأسمدة والسلع الأساسية.

في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن البحرية الأميركية لن تعترض السفن العابرة للمضيق والمتجهة إلى موانئ غير إيرانية أو القادمة منها، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير الإجراءات على حركة التجارة الدولية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن جيمس كراسكا، أستاذ القانون البحري الدولي في كلية الحرب البحرية الأمريكية والأستاذ الزائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، قوله إن للأطراف المتحاربة الحق في "الزيارة والتفتيش"، هو ما يعني إمكانية إيقاف وتفتيش حتى السفن الخاصة في المياه غير المحايدة، واتخاذ قرار بشأن السماح لها بالمرور من عدمه.



وأضاف أن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز سيُجبر أي سفينة تحاول عبور الممر المائي على الخضوع للتفتيش إذا طُلب منها ذلك، وسيكون للقوات الأمريكية الحق في تحديد السماح لها بالمرور من عدمه.



وأوضح كراسكا أن مثل هذا الحصار قد يُلحق ضرراً اقتصادياً بإيران، يُضعف قدرتها على مواصلة القتال على المدى الطويل، بحرمانها من تصدير النفط وتحقيق الإيرادات. لكنه قد يُوقع أيضاً الدول التي تعتمد على النفط الإيراني، كالصين، في مأزق.