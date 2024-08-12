نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة الفنان اللبناني سمير شمص.. تعرف على أبرز أعماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر خبر رحيل الفنان اللبناني سمير شمص عن عالمنا عن عمر ناهز 81 عامًا محرك البحث “جوجل”، وانتشرت تساؤلات حول سبب الوفاة وموعد عزاؤه.

ومن جانبه، نعت نقابة نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة في لبنان سمير شمص، وكتبت عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "البقية بحياتكم عملاق آخر من عمالقة الفن يغادرنا بسكون وهيبة، الفنان الكبير سمير شمص في ذمة الله، بكل حزن وأسى، نتقدم من الزملاء الفنانين ومن نقابة الممثلين والمحبين ونخص العائلة الكريمة بتعازينا القلبية بفقدان زميلنا وكبيرنا الاستاذ سمير شمص... إنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد عزاء سمير شمص



وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه الساعة الواحدة ظهر اليوم في روضة الشهيدين، ويقام عزاء سمير شمص يوم الثلاثاء من الثالثة بعد الظهر وحتى السادسة في مقر جمعية التخصص والتوجيه العلمي في الرملة البيضاء.



أبرز المحطات الفنية لـ سمير شمص



ولد سمير شمص في 25 نوفمبر 1942، وهو ممثل وكاتب لبناني بدأ مسيرته في بداية الستينيات قدم أكثر من 90 عملا، منها "سفر برلك"، "بنت الحارث"، "دائرة الضوء"، "العسل المر"، "شارع الضباب" "الشريدان"، "رجل من الماضي"، "العنب المر"، "الأرملة والشيطان" وكان آخر مسلسلاته "فرج ورحمة" عام 2019 وظهر فيه ضيف شرف.

واشتهر سمير شمص في الأعمال المصرية من خلال مسلسل "امرأة من زمن الحب" مع سميرة أحمد عام 1998، كما شارك في فيلم "أفريكانو" مع أحمد السقا ومنى زكي عام 2001، كما شارك في فيلم المخرجة إيناس الدغيدي "الباحثات عن الحرية" عام 2005.