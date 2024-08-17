بدء فعاليات ختام مهرجان المسرح القومي للدورة ١٧

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل فعاليات ختام مهرجان المسرح المصرى للدورته ١٧ برئاسة الفنان محمد رياض و بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو و رئيسة دار الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد وعدد من الفنانين.

أبرز الحاضرين

حرص عدد من الفنانين على حضور ختام مهرجان مهرجان المسرح المصرى للدورته ١٧ أبرزهم الفنان القدير رضا إدريس والفنانة نورهان والفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان محمد رياض والفنان القدير محمود عامر وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

أبرز المكرمين بمهرجان المسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري تقام دورته المقبلة باسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، ويكرم في حفل افتتاحه 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات هم: الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوي محمد علي، المنتج أحمد الأبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوي عانوس.