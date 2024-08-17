"عصابة الماكس" يعود للارتفاع مرة أخرى ويتخطى الـ 100 ألف

القاهرة - محمد ابراهيم - يعد فيلم “عصابة الماكس” للمخرج حسام سليمان، أحد أهم الأعمال الكوميدية المشاركة ضمن موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وينافس مع مجموعة قوية بين عدة أفلام، دخلت في المنافسة بجدارة وحققت إيرادات عالية فور عرضها في السينمات.

فحقق فيلم «عصابة الماكس» إيرادات بلغت 101 ألف و539 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وتصدر بذلك المركز الرابع في شباك التذاكر.

أبطال فيلم "عصابة الماكس"

فيلم "عصابة الماكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

قصة “عصابة الماكس”

فيلم “عصابة الماكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.