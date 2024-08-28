بعد عرض الحلقة التاسعة.. عمر أفندي يتصدر الترند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المسلسل عمر افندي للفنان أحمد حاتم تريند محرك البحث جوجل، بعد عرض الحلقة 9،ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير مواعيد عرضه وتفاصيله الكاملة.

يذاع مسلسل عمر افندي يوميًا من الأحد للخميس، وتعرض الحلقة الثامنة اليوم الأحد على شاشة قناة on في تمام الساعة السابعة والنصف، ويتم إعادة المسلسل الساعة 1:15 صباحًا، بينما يعرض في تمام الساعة 11:15 صباحًا على قناة ON Drama.

ويشارك مسلسل عمر أفندي في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 10 حلقات.

تدور أحداث مسلسل عمر افندي حول عمر أفندي (أحمد حاتم) الذى يعيش قصة حب مع فتاة تجسد دورها آية سماحة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، حيث يقع في حب شخصية أخرى تجسدها رانيا يوسف، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.