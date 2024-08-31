انت الأن تتابع خبر ابن نوال الزغبي يثير الجدل بسبب اختياره لكنية والدته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت مصممة الأزياء تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام".



وأطلت تيا في الصورة برفقة شقيقها جوي صاحب الـ 22 عاما .



وأشاد المتابعون بوسامة جوي، لكنهم تساءلوا عن سبب اختياره لعائلة والدته الزغبي على حسابه على انستغرام بدلا من عائلة والده ديب.



علما ان إطلالات توأم نوال جورجيو وجوي هي نادرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.



يُذكر ان نوال كانت متزوجة من ايلي ديب ورزقت بـ 3 أبناء هم "تيا" والتوأم "جورجيو" و"جوي" .