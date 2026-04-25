موعد صرف معاشات مايو 2026 في مصر رسميًا.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 03:29 مساءً - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل صرف معاشات شهر مايو 2026، مؤكدة التزامها بالمواعيد القانونية المحددة، إلى جانب توضيح موقف الحالات الجديدة وأسباب تعطل بعض الخدمات الإلكترونية خلال الفترة الماضية، في إطار خطتها للتحول الرقمي وتطوير منظومة التأمينات.

صرف معاشات مايو 2026 في الموعد الرسمي دون تأجيل

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر مايو 2026 سيبدأ اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، وفقًا للجدول الزمني المعتمد قانونًا، دون أي تغيير في مواعيد الصرف، ويأتي ذلك ضمن حرص الدولة على انتظام صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات بشكل شهري.

وأوضحت الهيئة أن الصرف سيكون متاحًا عبر جميع القنوات الرسمية، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية التي تضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تكدس أو معوقات.

صرف معاشات الحالات الجديدة 2026

أعلنت الهيئة بدء صرف المعاشات للحالات الجديدة اعتبارًا من الأسبوع الجاري، للمواطنين الذين بلغوا السن القانونية واستحقوا المعاش خلال شهري فبراير ومارس 2026.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف المستحقات المالية لهذه الفئة تباعًا بداية من الأسبوع المقبل، على أن تشمل المكافآت المستحقة، ضمن خطة تستهدف الانتهاء من جميع الملفات المتأخرة، كما سيتم إخطار المستفيدين من خلال رسائل نصية على هواتفهم المحمولة لإبلاغهم بأحقيتهم في الصرف ومواعيده، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى الاستعلام المباشر.

أسباب تعطل سيستم التأمينات 2026

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن أسباب تعطل بعض خدماتها الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن ذلك جاء بالتزامن مع إطلاق منظومة التحول الرقمي الجديدة في 24 فبراير 2026.

وأكدت الهيئة أن المنظومة تم إعدادها بعد تنفيذ اختبارات فنية شاملة وبرامج تدريب مكثفة للعاملين، إلى جانب تشغيل تجريبي تدريجي استمر لمدة عام ونصف قبل التطبيق الرسمين وأوضحت أن الأعطال التي شهدتها بعض الخدمات، مثل استخراج برنت التأمينات، كانت نتيجة طبيعية لمرحلة الانتقال إلى النظام الرقمي الجديد.

وشددت الهيئة على أن العمل مستمر لضمان استقرار المنظومة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في تحسين كفاءة الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتقديم تجربة أفضل لأصحاب المعاشات في مختلف أنحاء الجمهورية.