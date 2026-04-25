تأجيل عودة المياه بالجيزة.. زيادة فترة الانقطاع 4...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 03:29 مساءً - شهدت عدد من مناطق محافظة الجيزة صباح اليوم السبت 25 أبريل 2026 حالة من الارتباك بسبب تأخر عودة مياه الشرب إلى المنازل، حيث استمر انقطاع الخدمة لما يقرب من 4 ساعات إضافية بعد الموعد الذي أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

موعد عودة المياه بالجيزة

كانت الشركة قد حددت مسبقًا فترة انقطاع المياه من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الثامنة صباحًا، بهدف تنفيذ أعمال صيانة وتطوير في عدد من الخطوط والشبكات الحيوية، على أن تعود الخدمة تدريجيًا فور انتهاء الأعمال في الموعد المعلن.

ورغم إعلان الشركة مسبقًا عن موعد إعادة ضخ المياه في الثامنة صباحًا، إلا أن عددًا من الأهالي في تلك المناطق أكدوا استمرار ضعف أو انقطاع المياه لساعات إضافية تجاوزت الأربع ساعات، ما تسبب في حالة من الاستياء بين السكان نتيجة تأخر عودة الخدمة دون صدور بيان توضيحي يفسر أسباب هذا التأخير حتى الآن.

أماكن انقطاع المياه في الجيزة

شملت المناطق المتأثرة بالانقطاع عددًا من الأحياء الواسعة بالجيزة، من بينها شارع البحر الأعظم وتفرعاته وصولًا إلى ميدان الجيزة، إضافة إلى مناطق المنيب والكونيسة حتى عزبة البكباشي، إلى جانب العمرانية، وفيصل، والهرم، وكفر طهرمس، وكعابيش، والرماية، والمنشية، وكفر غطاطي، والسيسي، والمطبعة، واللبيني.