بعد تجديد حبسه.. النيابة تستعد لإحالة نجل ميدو للجنايات في 3 قضايا مختلفة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 03:30 مساءً - بعد أن قرر قاضي المعاراضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس نجل لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر أحمد حسام ميدو، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تعاطي المواد المخدرة ومقاومة السلطات، تستعد النيابة العامة لإحالة نجل ميدو إلى محكمة الجنايات المختصة بعدة تهم وهي:.

- تعاطي المواد المخدرة.

- حيازته لبعض المواد المخدرة وزجاجة خمر.

- ثبوت الاعتداء على أفراد شرطة.

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، في وقت سابق نتائج التحليل الخاصة بنجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، وتبين إيجابية العينة لمخدر الحشيش، وشرب الخمر.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد خالد، قررت في وقت سابق بعرض حسين أحمد حسام ميدو على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وتحديد نوع المخدر، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية، المضبوطات التي تم ضبطها مع نحل ميدو.

- 3 جرام من مخدر الحشيش.

- زجاجة خمرة.

- ضبط بصحبة فتاة داخل السيارة بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات الأولية ان نجل ميدو لاعب في نادي الزمالك في صفوف الناشئين، ولا يمتلك رخصة قيادة، وأن السيارة التي ضبطت بحوزته ملكاً لوالدته.

استيقاف السيارة في كمين أمني

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بأحد الأكمنة في التجمع الخامس، حيث تم استيقاف سيارة يقودها الشاب للتأكد من التراخيص ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة.

وأثناء الفحص، لاحظ أفراد القوة ارتباك قائد السيارة، ما دفعهم لتفتيشها.

مخدرات وزجاجات خمرة داخل السيارة

وبتفتيش السيارة، عثرت القوة الأمنية على كمية من مخدر الحشيش وعدد من زجاجات الخمور، كما تبين أن الشاب كان بصحبة فتاة لحظة استيقافه في الكمين.