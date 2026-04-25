عادل زيدان: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تجسد قوة الدولة وتؤكد استكمال مسيرة التنمية والبناء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 03:30 مساءً -

أكد النائب عادل زيدان، عضو بمجلس الشيوخ أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء حملت رسائل وطنية واضحة تعكس حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنها جاءت لتؤكد أن الدولة المصرية دخلت مرحلة جديدة من ترسيخ الاستقرار واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة.

وأوضح زيدان، أن حديث الرئيس عكس تقديرًا كبيرًا لتضحيات أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، حتى تمكنت مصر من استعادة كامل ترابها الوطني في سيناء، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل علامة مضيئة في تاريخ الدولة ومصدر فخر واعتزاز لكل المصريين.

ولفت زيدان، أن الدولة المصرية لم تتوقف عند حدود النصر العسكري، بل انطلقت نحو تنفيذ رؤية تنموية متكاملة في شبه جزيرة سيناء، من خلال إطلاق مشروعات قومية كبرى شملت تطوير البنية التحتية من طرق ومحاور وأنفاق، وإنشاء مدن جديدة، إلى جانب التوسع في مشروعات الزراعة والإسكان، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن النجاح في القضاء على الإرهاب في سيناء جاء نتيجة استراتيجية شاملة جمعت بين الحسم الأمني والتوسع في جهود التنمية، وهو ما يعكس نموذجًا متكاملًا في إدارة الأزمات وتحقيق الاستقرار على أرض الواقع.

ولفت زيدان، إلى أن كلمة الرئيس حملت أيضًا رسائل طمأنة مهمة بشأن مستقبل الدولة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن مصر تمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها التنموية، اعتمادًا على قوة مؤسساتها وتماسك الشعب ووعيه.

وأضاف زيدان، أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التكاتف الوطني والعمل المشترك من أجل الحفاظ على ما تحقق من إنجازات، والبناء عليها لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.