كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بتقييد نجله بسلسلة حديدية داخل أحد المنازل بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 03:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتقييد نجله بسلسلة حديدية داخل أحد المنازل بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد الطفل الظاهر بالصورة (سن 7 – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) وبسؤاله أقر بقيام والده بتقييده بسلسلة حديدية داخل المنزل محل سكنهما ومنعه من الخروج للهو بالشارع.

أمكن ضبط والد الطفل مرتكب الواقعة (مزارع) ، وبحوزته (السلسلة الحديدية المستخدم فى الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لتأديب نجله لكثرة خروجه من المنزل وعودته فى أوقات متأخرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.