دار الكتب تُصدر ”المرأة المصرية والنضال الوطني”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - في إطار برنامج أنشطة وزارة الثقافة، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أصدرت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، كتابًا جديدًا بعنوان "المرأة المصرية والنضال الوطني (١٩١٩-٢٠٢٢)".

الكتاب من إصدارات مركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب والوثائق، كتب له التصدير الدكتور أحمد زكريا الشلق، ومن تحرير الدكتورة إلهام ذهني، والدكتور صالح محمد عمر.

ويضم الكتاب عدة دراسات تاريخية عن المرأة المصرية ودورها في النضال الوطني من بينها: "المرأة والتنظيمات السياسية لثورة ٢٣ يوليو"، "المرأة في السويس"، "نماذج من كفاح المرأة المصرية ضد العدوان الثلاثي"، "النضال البرلماني للمرأة المصرية"، "الحقوق السياسية للمرأة في الدساتير المصرية" وغيرها من الدراسات المهمة.