اطّلع على علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 06:33 مساءً - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن ضيفاً على نظيره كولن، مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026، في مواجهة تقام على ملعب «راين أنرجي»، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني.

موقف الفريقين باير ليفركوزن وكولن قبل اللقاء

يدخل باير ليفركوزن اللقاء وهو يسعى لتكرار تفوقه بعد أن حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة هدفين دون رد (2-0). ويقدم الفريق أداءً متوازناً في الآونة الأخيرة، حيث حقق انتصارين وتعادلاً واحداً مقابل هزيمتين في آخر 5 مباريات خاضها.

أما نادي كولن، فيدخل المواجهة بسجل متذبذب، حيث حقق فوزاً وحيداً و3 تعادلات مقابل هزيمة واحدة في لقاءاته الخمسة الأخيرة، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفركوزن.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد كولن

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 04:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة الخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن ضد كولن

تُنقل أحداث المباراة مباشرة عبر القنوات التالية:

MBC Action: بتعليق المعلق أحمد النفيسة.

MBC شاهد | رياضة: بتعليق المعلق أحمد النفيسة.

كيفية مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وكولن عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر لمباراة فريق باير ليفركوزن ضد كولن عبر منصة "شاهد" (Shahid VIP)، والتي توفر تغطية شاملة وحصرية لمباريات الدوري الألماني بجودة عالية، مما يتيح للمشتركين فرصة متابعة اللقاء عبر مختلف الأجهزة الذكية والمنصات الرقمية.