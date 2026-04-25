طقس الأحد.. انخفاض في الحرارة ونشاط رياح وأمطار والعظمى بالقاهرة 27 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 06:34 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 26 أبريل 2026، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

​حالة الطقس

يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة

​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد مساءً إلى مناطق من محافظات السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً): على مناطق من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

​نشاط رياح (تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س): على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وقد يصاحبها هبات للرياح تتراوح سرعتها من 45 إلى 55 كم/س على بعض المناطق على فترات متقطعة

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 27 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 32 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 19 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 21 درجة.