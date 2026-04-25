قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 06:33 مساءً - يستعد ملعب “ميوا أرينا” لاستضافة مواجهة مميزة ضمن منافسات الدوري الألماني، حيث يلتقي ماينز مع ضيفه بايرن ميونخ في مباراة تحمل طابعًا مختلفًا، خاصة بعد أن حسم الفريق البافاري لقب المسابقة بشكل رسمي في الجولة الماضية.

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة لجماهير الكرة الألمانية، إذ تمثل فرصة لرؤية البطل في أجواء احتفالية بعد موسم ناجح فرض خلاله سيطرته على المنافسة، بينما يتطلع ماينز إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم أداء قوي ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق يعد الأقوى هذا الموسم.

ترتيب بايرن ميونخ ضد ماينز في الدوري الألماني

يدخل بايرن ميونخ اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بعدما قدم مستويات مميزة طوال الموسم، معتمدًا على قوة هجومية كبيرة وقدرة واضحة على حسم المباريات الكبرى، وهو ما منحه الأفضلية مبكرًا في سباق اللقب.

في المقابل، يحتل ماينز المركز العاشر برصيد 34 نقطة، ويأمل في تحسين ترتيبه خلال الجولات المتبقية، خاصة أن الفريق يسعى لإنهاء الموسم بصورة إيجابية أمام جماهيره.

ورغم أن المباراة قد تبدو أقل ضغطًا على بايرن ميونخ بعد حسم اللقب، إلا أن الفريق يسعى لمواصلة الانتصارات وتحقيق أرقام مميزة تعكس قوة موسمه، في حين يرى ماينز في اللقاء فرصة لإثبات نفسه أمام بطل المسابقة وتقديم عرض قوي يليق بمستواه.

موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز

تُقام المباراة يوم السبت 25 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة باير ميونخ وماينز

يمكن متابعة المباراة التي ستجمع بين الفريق البافاري ونظيره فريق ماينز في البوندسليجا عبر قناة MBC Action،كما تتيح منصة Shahid مشاهدة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت.