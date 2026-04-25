قرار بتعيينات جديدة بهيئة الرقابة على الصادرات لتعزيز كفاءة التشغيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 06:34 مساءً - أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين المهندس محسن شعيب رئيسا لقطاع العمليات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في خطوة تستهدف دعم كفاءة منظومة العمل التشغيلي وتسريع إجراءات الفحص والإفراج.

كما تضمن القرار تعيين الدكتورة إيمان النحاس رئيسا لقطاع الفروع بالهيئة، بما يعزز من كفاءة إدارة وانتشار الفروع على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتأتي هذه التعيينات في إطار توجه الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل الجهات الرقابية، خاصة في القطاعات المرتبطة بحركة التجارة الخارجية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف تحديث منظومة العمل وميكنة الإجراءات، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.