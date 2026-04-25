بدون تقطيع وتشفير.. كيفية مشاهدة مباراة بايرن ميونخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 06:33 مساءً - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ نظيره ماينز مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026، في مواجهة مرتقبة تقام على ملعب «أوبل أرينا»، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني.

موقف باير ميونخ وماينز قبل اللقاء

يدخل بايرن ميونخ المباراة وهو في قمة مستواه، حيث حقق 5 انتصارات متتالية في آخر 5 مباريات خاضهت، ويسعى العملاق البافاري لتحقيق الفوز، خاصة وأن لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2).

أما نادي ماينز، فيدخل اللقاء بسجل متذبذب في مبارياته الخمس الأخيرة، حيث حقق فوزين وتعادلاً واحداً، بينما تعرض لـ هزيمتين.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ماينتس

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 04:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة ،كما أُسندت مهمة إدارة اللقاء للحكم مارتن بيترسن.

القنوات الناقلة لمباراة باير ميونخ ضد مايز

تُنقل أحداث المباراة مباشرة عبر القنوات التالية:

MBC شاهد | رياضة: بتعليق المعلق عصام عبده.

كيفية مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وماينتس عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة بايرن ميونخ ضد ماينتس عبر منصة "شاهد" (Shahid VIP)، والتي توفر تغطية شاملة وحصرية لمباريات الدوري الألماني بجودة عالية، مما يتيح للمشتركين فرصة متابعة اللقاء عبر مختلف الأجهزة الذكية والمنصات الرقمية.