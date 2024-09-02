شيرين عبد الوهاب تشارك جمهورها بمقطع من أغنيتها الجديدة عسل حياتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 سبتمبر 2024 01:28 مساءً - نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على منصة "اكس " مقطع فيديو لها من أغنيتها الجديدة عسل حياتي.

و كتبت : “لحد آخر لحظة ولآخر نفس ‏اتنفسه في حضنك وتبقى انت الونس ‏وأشرب لاخر نقطة من بحر العسل يا عسل حياتي كلها ”.

و تفاعل معها عدد كبير من المتابعين معلقين :" من زمان حابين نشوف هذا التمرد الى نزل لينا اغانى حلوة استمري شيرين ، يالطيف ، اشتقت لك ، واحنا معاكي لحد المنتهى ، والله انتي عسل يا ملكة المشاعر يا صوت القلوب ، واحنا معاكى يا شوشو و مش هنسيبك ابدا .

وكان قد تفاجأ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، يوم الأحد 1 سبتمبر، بحذف أحدث أغاني ألبومها الجديد التي تحمل اسم عسل حياتي، وذلك بعد ساعات من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاء في مضمون الرسالة الظاهرة على فيديو أغنية شيرين عبد الوهاب «عسل حياتي» أنه تم حذفها بسبب حقوق الملكية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.