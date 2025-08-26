الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت الفنانة الهولندية التركية ميليسا باموك موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في فقرة "أسئلة وإجابات" عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، حيث وجهت من خلالها رسائل مباشرة لمتابعيها بشأن هويتها ومكان إقامتها.

تصريحات ميليسا باموك تشعل السوشال ميديا

وخلال تفاعلها مع الجمهور عبر خاصية "ستوري"، تلقت باموك عدة أسئلة تتعلق بأصولها وجنسيتها، من بينها سؤال "أين تعيشين في هولندا أو تركيا؟"، لترد بأنها تقيم في هولندا واليونان. كما أجابت على سؤال "هل أنت من تركيا أم هولندا؟" بالقول إنها من هولندا، وهو التصريح الذي أثار ردود فعل واسعة بين المتابعين.

وفي رد مباشر على الجدل الذي صاحب هذه التصريحات، نشرت الفنانة رسالة عبر "ستوري" قالت فيها: "حقيقة أنني ولدت ونشأت في هولندا تزعج الكثيرين، هل أنتم بخير؟ حقاً، هل أنتم بخير؟"، في إشارة إلى الانتقادات التي طالتها بسبب تأكيدها على انتمائها الهولندي.

ورغم أن ميليسا باموك اكتسبت شهرتها من خلال مشاركتها في أعمال درامية تركية، فإنها ولدت ونشأت في هولندا، وتعيش حالياً بين هولندا واليونان، حيث يلعب زوجها، اللاعب التركي يوسف يازيجي، مع فريق أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان مواقف مشابهة لممثلين أتراك أثاروا الجدل بسبب اختياراتهم الشخصية، من بينهم الفنان جان يامان الذي انتقل منذ سنوات للعيش في إيطاليا، الأمر الذي عرضه لانتقادات من الصحافة والجمهور التركي، بزعم تخليه عن أصوله والجمهور الذي كان سبب شهرته.