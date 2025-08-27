الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري لإحياء أمسية غنائية استثنائية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن فعاليات فنية مرتقبة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث يلتقي جمهوره في حفل يقام في صالة SPACE42 ARENA يوم السبت 27 سبتمبر.

وائل كفوري يعود لجمهوره الإماراتي بحفل استثنائي

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، عن موعد طرح التذاكر الذي يبدأ يوم الأربعاء 27 أغسطس/ آب الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، مشيرة إلى أن الحفل سيحمل طابعًا خاصًا يليق بلقب "ملك الرومانسية".

ويأتي هذا الحفل بعد أيام من حدث عائلي بارز في حياة كفوري، إذ رزق بمولودته الثالثة من زوجته شانا عبود، وأطلقا عليها اسم "كلوفي"، والذي يعني "الفتاة الفاتنة"، وذلك في أحد مستشفيات بيروت. ولدى كفوري ابنتان من زواجه الأول بأنجيلا بشارة، هما ميشيل وميلانا.

وفي سياق فني موازٍ، طرح كفوري مؤخرًا أغنية وطنية بعنوان "راجعين"، تدعو إلى التكاتف من أجل إعادة لبنان إلى سابق عهده، مؤكدًا أن الوطن ملك لجميع أبنائه على اختلاف طوائفهم. وتُعد "راجعين" أغنية مستقلة لا تنتمي إلى ألبومه الجديد WK 25، الذي بدأ بإصدار أولى أغنياته قبل شهر، بعنوان "بدي غيّر فيكي العالم"، وضم حتى الآن خمس أغنيات، آخرها "لو تعرفي"