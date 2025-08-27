الرياض - كتبت رنا صلاح - أهدت الفنانة مي عمر زوجها المخرج محمد سامي ساعة فاخرة من دار الساعات السويسرية العريقة Patek Philippe، بمناسبة عيد ميلاده الثاني والأربعين، في لفتة أثارت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

مي عمر تفاجئ محمد سامي بهدية فاخرة .. صور

ونشر سامي عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو يوثّق لحظة تلقيه الهدية، وعلّق قائلاً: "شكرًا حبيبتي على الهدية الجميلة دي"، في رسالة تقدير لزوجته، بينما انهالت التعليقات التي أشادت بفخامة الساعة وتساءلت عن تفاصيلها وسعرها.

الساعة التي ظهرت في "ستوري" سامي تُعد من الموديلات النادرة، وهي من طراز Aquanaut "Jumbo" Ref. 5168G-010، وتجمع بين الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا وقرص باللون الأخضر الزيتوني، مع حزام مطاطي متناسق.ويبدأ سعر هذا الموديل من نحو 56 ألف دولار أمريكي، وقد يصل في بعض إصداراته الخاصة إلى 110 آلاف دولار، أي ما يعادل نحو 5.5 مليون جنيه مصري، ما يعكس حرص مي عمر على اختيار هدية تجمع بين الفخامة والندرة.

وفي سياق فني موازٍ، بدأت مي عمر التحضيرات المبكرة لمسلسلها الرمضاني لعام 2026، الذي يشهد أول تعاون لها مع الكاتبة مريم نعوم والمخرجة مريم أبو عوف، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة بعيدًا عن الأعمال التي جمعتها سابقًا بزوجها محمد سامي، وكان آخرها مسلسل "إش إش" في رمضان الماضي.