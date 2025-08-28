الرياض - كتبت رنا صلاح - وصف الفنان الكويتي نبيل شعيل زميله الفنان اللبناني فضل شاكر بأنه "عنوان السعادة والفرح"، وذلك بعد إطلاق الأخير أغنيته الجديدة "صحّاك الشوق"، التي تصدرت ترند منصات التواصل الاجتماعي وقوائم الأغاني في المنصات المتخصصة.

نبيل شعيل يغني لفضل شاكر بالذكاء الاصطناعي .. فيديو

ونشر شعيل فيديو مصنوعًا بتقنية الذكاء الاصطناعي، يجمعه بفضل شاكر، وعلّق عليه بالقول: "فضل شاكر عنوان السعادة والفرح".

ويظهر في الفيديو أن نبيل شعيل يغني أغنية "صحّاك الشوق" بصوته، ويظهر النجمان في نهايته وهما يتعانقان.



وحظي الفيديو بتفاعل واسع من الجمهور، وانهالت التعليقات التي شكرت الفنان الكويتي على هذه اللفتة الفنية، التي اعتُبرت تعبيرًا عن تصالح نفسي مع الذات، وتقديرًا للفن الجميل الذي يقدمه فضل شاكر.



وحققت أغنية "صحّاك الشوق" رواجًا جماهيريًا كبيرًا بين الجمهور العربي، إذ وصلت إلى خمسة ملايين مشاهدة على منصة "يوتيوب" خلال أقل من يومين من موعد طرحها. وهي من كلمات وألحان الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال، وتوزيع موسيقي للفنان اللبناني حسام صعبي، وإخراج فاطمة رشا شحادة.



وتجاوزت الأغنية مليون مشاهدة خلال أول 12 ساعة من نشرها، واحتلت المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا في قائمة الأكثر رواجًا.



ويغني فضل شاكر في "صحّاك الشوق" على مقام البيات الموسيقي، الذي يمنح اللحن انسيابية ذات شجون، بينما يقود إيقاع المقسوم الأغنية نحو تفاعل جماهيري واسع، عبّر عنه المتابعون بإشادات بالمشاعر الرومانسية الجياشة التي تحملها الأغنية.