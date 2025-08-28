لهذا السبب.. شمس البارودي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما كتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”، ردت فيه على الانتقادات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة، عقب وفاة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف.

سبب تصدر شمس البارودي

وكتبت شمس البارودي: "لمآ تفرد البعض بتصور أنفسهم أنهم الصالحون ذكوا أنفسهم ولم يقفوا بعد بين يدى ملك الملوك فمالكم كيف تحكمون؟؟؟؟!!! جحافل التكفير ظنوا أنهم المخولون بالأمر بالمعروف والنهي في نظرهم عن المنكر، لدينا علماء ثقات نأخذ منهم ديننا الصحيح وااكد أن لى صفحه منذ عشرون عاما أكتب وانشر فيهآ ما أراه كفرد من مجتمع حر"

شمس البارودي توجه رسالة صادمه

واضافت البارودي: "كان زوجي يقرأ ما أكتب كل ما في الأمر أنى فتحت الصفحه عامه لاتحدث عن حبيبي وشريك عمرى الإنسان بعد أن عرفه الجميع كفنان فقط يعنى ياهؤلاء اكتب واسجل آراء منذ عشرون عاما وليس بعد وفاة زوجى حبيبي هذآ لمن يعلقوا ماذا حدث لها بعد وفاة زوجها، ويعلقون لقد كنتى قابعه في بيتك ليس لك حس ولاصوت، أنتم من تصورتم بعقولكم هذآ أنا رأي وصوتى لم ولن اكتمه ماحييت وتعلق إحدى التافهات، أصلها كبرت وخرفت ".

واستكملت: "الخرف أصابك أنتى يامحدودة العقل والزمان أما حفاظ القرآن مثلنا لايخرفون فكلام الله منهجهم ولا يحرمون ما احل الله وسيد الخلق اباح الغناء بالدف وهذا ماكان متوفر في زمانه صلي الله عليه وسلم حبيبي يا رسول الله لم تكن فظ ولا غليظ القلب ودام حزنك على حبيبتك ام المؤمنين السيدة خديجة واعلنتها صراحتا للجميع وكنت تعلن عن حبك وشوقك لها فمن أنتم لتمنعونى من التحدث عن حبيب عمرى وذكره لمعشره الطيب مع اطايب الكلام الراقي المحترم ومن أفتى لكم أنى لا اتصدق عنه ولا أطعم ولا اختم كتاب الله العديد من المرات له ودعايء ساجده له ولابننا الشهيد عبدالله!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟".

واختتمت: "أراكم تقفون على اظافر ارجلكم مشرءبين هاتوها نعلمها الدين لقد حادة عن الدين وكأن الدين أنزل عليكم أنتم ولم يبلغنا به سيد الخلق ووصلنا لعلماء ثقات معاصرين نأخذ منهم الدين الصحيح، ترونى كبرت عن التحدث في حب زوجي، لأن قلوبكم وعقولكم شاخت ولا تعرف مشاعر الحب ألذي بدأ في ريعان الصبي وظل معنا أكثر من نصف قرن يحيطه جمال عطايا الله وبركاته بالالتزامنا بتعاليم ديننا الحنيف واختلاطنا ومجالساتنا في منزلنا لكبار العلماء وليس لصغار من عرفوا من الدين الفتات امثالكم، اكرر عليكم أنفسكم فلم تكن هدايتنا لارضاءكم بل لرضي الله فقط يا أنتم هل فهمتم!!!!!؟؟؟".

أخر أعمال الفنانة شمس البارودي

وكان أخر أعمال الفنانة شمس البارودي، فيلم “ اثنين علي الطريق “ وشاركها في بطولة الفيلم الزعيم "عادل إمام" وعادل أدهم، ووحيد سيف، وصلاح نظمي، وأحمد خميس، وعز الدين إسلام، وحنان سليمان، وهانم محمد، ومدحت مرسي، وصالح الإسكندراني، ومحمد عنتريس، ومني عبدالله، ومدحت غالي، وسميررستم، وشكري منصور، وأديب الطرابلسي، ولطفي منصور، وشوقي بركة، وحسين الشريف