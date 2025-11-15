شادي خفاجة يشعل تريند جوجل بعد واقعة النصب التي فاجأت الوسط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم -



شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة حالة من الجدل الكبير بعد تصدّر اسم الفنان شادي خفاجة تريند جوجل، إثر الضجة التي أُثيرت عقب كشف الفنان إدوارد تعرضه لعملية نصب تمت باستخدام اسم خفاجة، وهي الواقعة التي أثارت موجة واسعة من التساؤلات بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الأزمة عندما شارك إدوارد متابعيه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» تفاصيل ما حدث معه، مؤكدًا أن شخصًا انتحل شخصية الفنان شادي خفاجة وتواصل معه مدعيًا أنه يمر بظروف صعبة ولا يجد عملًا، وطلب منه مساعدة مالية عاجلة.

وأوضح إدوارد أنه تعاطف مع الرسالة وقام بتحويل مبلغ مالي عبر خدمة «إنستا باي»، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية لعملية نصب بعدما قام المحتال بحظره فور استلام الأموال.

وأكد إدوارد في منشوره أن الفنان شادي خفاجة الحقيقي لا علاقة له بالأمر، وأنه تواصل معه لاحقًا وتبيّن أن الأخير لم يكن يعلم بأي تفاصيل عن هذه الواقعة، ليحذر الجمهور قائلًا: «خدوا بالكم من النصب باسم الفنانين»، وهو ما أشعل مواقع التواصل ودفع الجمهور للبحث عن تفاصيل القصة، مما أدى إلى تصدّر اسم شادي خفاجة للتريند.

وتأتي واقعة النصب في الوقت الذي يتابع فيه الجمهور أيضًا تطورات القضية القضائية الخاصة بالفنان فادي خفاجة، والمتعلقة باتهامه بسبّ وقذف الفنان مجدي كامل، والتي تم حجزها للحكم في جلسة 24 نوفمبر المقبل. وقد طالب دفاع الفنان مجدي كامل خلال الجلسة الماضية بتعويض مبدئي قدره 100 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بموكله.

وتضمنت أوراق القضية اتهام فادي خفاجة بتوجيه عبارات اعتبرتها التحقيقات ماسّة بالسمعة، إضافةً إلى اتهامه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات بقصد الإزعاج، وهو ما زاد من اهتمام الجمهور باسم خفاجة عمومًا خلال الأيام الماضية.

وبذلك، تلاقت واقعتان مختلفتان مرتبطتان بالاسم نفسه ليتحوّل الفنان شادي خفاجة إلى حديث السوشيال ميديا، وتتصدّر أخباره مؤشرات البحث في وقت قياسي، وسط مطالبات من محبيه بضرورة الكشف عن هوية المنتحل وتقديمه للعدالة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.