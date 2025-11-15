ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي يشعلان محركات البحث بعد كشف كواليس ارتدائها الحجاب على الهواء

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّر اسم الإعلامية ياسمين الخطيب والشيخ عبدالله رشدي تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الجدل الواسع الذي أثارته إطلالة الخطيب بالحجاب في الحلقة التي جمعتها بالشيخ عبر قناة "الشمس". وبعد موجة الانتقادات التي لاحقتها، خرجت الخطيب لتوضح حقيقة ما جرى وتكشف ما وصفته بـ"السبب الحقيقي" وراء ارتدائها غطاء الرأس.

وقالت ياسمين الخطيب، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن ظهورها بالحجاب أثناء الحلقة لم يكن حدثًا استثنائيًا في مسيرتها، موضحة أنها ارتدت غطاء الرأس سابقًا في مناسبات دينية مثل المولد النبوي، أو تلبية لرغبة بعض الضيوف احترامًا لميولهم الفكرية والدينية.

ونوّهت الخطيب إلى أن ارتداءها الحجاب خلال استضافتها للشيخ عبدالله رشدي "لم يكن شرطًا" ملزمًا من جانبه، مؤكدة أن الشيخ طلب منها ذلك بلطف وذوق قبل بدء التسجيل، وهو ما وافقت عليه من منطلق احترامها لضيفها، وهو ما أعلنته للمشاهدين بوضوح في مقدمة الحلقة.

وأضافت الإعلامية أنها لا ترى أي حرج في تكرار الأمر مستقبلاً إذا طُلب منها بنفس الروح المهذبة، مؤكدة: "لو تكرر وطلب أحد الضيوف الشيء نفسه، سأنفذه دون تردد، فلا أرى في ذلك أي غضاضة أو انتقاص."

وكانت الخطيب قد شاركت جمهورها صورة من إطلالتها بالحجاب في الحلقة، والتي انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح محور نقاش واسع دفع باسمَيْها إلى صدارة محركات البحث في مصر.