في عيد ميلادها… سميرة أحمد تتصدر محركات البحث وتعيد إحياء ذاكرة الفن المصري

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد محركات البحث اليوم بالتزامن مع ذكرى ميلادها الموافق 15 نوفمبر، حيث عاد اسمها ليتصدر المشهد الفني احتفاءً بواحدة من أهم نجمات السينما والدراما في مصر وقد أثار ظهور اسمها ضمن الأكثر تداولًا حالة من التفاعل الواسع، تقديرًا لمشوار فني تجاوز العقود وارتبط في ذاكرة المشاهد العربي بأدوار صنعت قيمة خاصة لها بين أبناء جيلها والأجيال اللاحقة.

ورغم الجماهيرية التي تحظى بها اليوم، فإن بدايات سميرة أحمد جاءت بالصدفة حين اتجهت إلى مكتب أحد الريجيسيرات للعمل ككومبارس مقابل خمسين قرشًا في اليوم، قبل أن تتدرج في الأدوار إلى أن حققت انطلاقتها الحقيقية في فيلم البنات والصيف عام 1960، وهو العمل الذي نقلها إلى أدوار البطولة وفتح لها أبواب الشهرة الواسعة.





أهم أعمال سميرة أحمد

قدمت الفنانة الكبيرة مسيرة مليئة بالأعمال البارزة في تاريخ السينما، منها فيلم الخرساء عام 1961 من إخراج حسن الإمام وفيلم صراع الأبطال عام 1962 من إنتاج صلاح ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار وإخراج توفيق صالح وفيلم أم العروسة للمخرج عاطف سالم وفيلم خان الخليلي عام 1966 عن رواية نجيب محفوظ وفيلم قنديل أم هاشم عام 1968 وفيلم عين الحياة عام 1970 أمام الفنان صلاح ذو الفقار وفيلم الشيماء عام 1972 وفيلم ليل وقضبان عام 1973 من إخراج أشرف فهمي.

