القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلق النجم اللبناني نادر الأتات أحدث أغنياته بعنوان "ملّا عيون"، بعد أيام من الترقّب الذي رافق الكشف البوستر الرسمي للعمل. الأغنية التي طال انتظارها صدرت رسميًا مساء الخميس 28 آب/أغسطس، لتدخل مباشرةً أجواء المنافسة الغنائية الصيفية وتتصدر اهتمام الجمهور على مختلف المنصات الرقمية.

نادر الأتات يطرح "ملّا عيون".. أغنية صيفية تلقى تفاعلًا لافتًا

إصدار الأغنية بعد تفاعل جماهيري واسع

جاء طرح "ملّا عيون" ليترجم الحماس الكبير الذي أبداه محبو الأتات منذ الإعلان الأول عن العمل. فقد عبّر جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته بعودة فنية جديدة، مؤكدين أن الأغنية تحمل بصمة نادر المميزة التي تجمع بين الرومانسية والإيقاع الشبابي العصري.

ملّا عيون تواصل نجاحات نادر الأتات

بهذا الإصدار، يضيف نادر الأتات أغنية جديدة إلى رصيده الفني الزاخر بالنجاحات، بعد سلسلة من الأعمال التي لاقت انتشارًا واسعًا وتصدرت قوائم الاستماع. ويتوقّع أن تحقق "ملّا عيون" صدى واسعًا خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع ما تحمله من عنوان جذاب وأجواء موسيقية صيفية تعكس هوية الفنان وروحه القريبة من الناس.

بهذا يثبت نادر الأتات مرة جديدة حضوره القوي على الساحة الغنائية اللبنانية والعربية، محافظًا على مكانته كواحد من أبرز نجوم جيله.