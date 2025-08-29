الرياض - كتبت رنا صلاح - طرح المطرب محمود ميري عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب فيديو كليب أغنية “والليالي”، من كلمات فرعون ومحيي الدين أحمد، وألحان وتوزيع محمود ميري وطاهر صالح على التوالي.

محمود ميري يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة “والليالي”

الأغنية تتناول مشاعر الحنين والذكريات بين الحبيبين، وتعكس كلماتها حالة الاشتياق والمحاولة المستمرة لإعادة العلاقة رغم الظروف الصعبة، حيث يقول محمود في مطلع الأغنية: “يمكن أنا مكنتش شايف، آخر الطريق عشان مكنتش خايف، قصدي كانت مأمن لما كنتي معايا، بس دلوقتي بقيت لوحدي وخلصت الحكاية”.

ويتميز العمل الموسيقي بتوزيع حديث ومتناغم، يجمع بين الطابع العاطفي والكلمات التي تعبّر عن الحيرة والأمل، مع لمسة من الحزن التي ترافق قصة الفراق.

وتُضاف “والليالي” إلى سلسلة أعمال محمود ميري الفنية التي تتميز بالصوت المميز والكلمات العميقة، والتي تحظى بمتابعة كبيرة من جمهوره على منصات التواصل.

الفيديو كليب يعكس مشاهد تصويرية تتماشى مع روح الأغنية، مع إيقاع يجعلها سهلة التذكر ويشد انتباه المستمعين.