"ربنا يعوض الجميع بالخير"..انفصال المنتج محمد حامد والفنانة ريم رأفت

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة ريم رأفت منذ قليل عن انفصالها عن المنتج محمد حامد وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

المنتج محمد حامد والفنانة ريم رأفت

وذلك من خلال منشور قائلة: " تم الانفصال بيني وبين محمد حامد وإن شاء الله سوف يتم الطلاق قريبًا وكل حاجه قسمة ونصيب وربنا يعوض الجميع بالخير"

منشور ريم رأفت

أعمال تنتظرها الفنانة ريم رأفت خلال الفترة المقبلة

وتعيش الفنانة الشابة ريم رأفت حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة بثلاثة أعمال دفعة واحدة حيث انضمت ريم رأفت لأبطال مسلسل “ميدترم” من تأليف محمد صادق وإخراج مريم الباجوري وإنتاج الشركة المتحدة.

وانتهت ريم رأفت أيضا من تصوير مسلسل “ابن النادي” الذي تشارك في بطولته مع أحمد فهمي واية سماحة.

كما تواصل ريم رأفت تصوير مشاهدها في مسلسل “لينك” بطولة رانيا يوسف وسيد رجب.



ريم رأفت

تفاصيل مسلسل "ابن النادي" لـ أحمد فهمي

يذكر أن منصة “شاهد” كانت قد نشرت صور من كواليس مسلسل ابن النادي ؛ كاشفة عن جو من البهجة والفرح الذي يجمع أبطال المسلسل وهم أحمد فهمي وأحمد عبدالحميد وحاتم صلاح.

في قالب كوميدي اجتماعي، تدور الأحداث حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.