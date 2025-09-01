الرياض - كتبت رنا صلاح - نشرت الفنانة بوسي صورًا جديدة لها بإطلالة صيفية أنيقة عبر حسابها الرسمي على تطبيق Instagram، وظهرت بوسي مرتدية فستانًا صيفيًا حمالات باللون الوردي، ونسقت معه حقيبة من دار Hermes طراز Birkin 25 Picnic يصل سعرها إلى 3 مليون و345 ألف جنيه، وحذاء أبيض بكعب عالٍ من نفس الدار يصل سعره إلى 51 ألف جنيه.

بوسي تتألق بإطلالة صيفية أنيقة وتنشر صورها عبر إنستجرام

ويأتي نشر الصور بعد مشاركة بوسي في الموسم الصيفي بأغنيتين دعائيتين لفيلمين؛ الأولى كانت لأغنية فيلم “أحمد وأحمد” التي غنتها مع هيفاء وهبي، والفيلم من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أحمد فهمي وأحمد السقا، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين بينهم جيهان الشماشرجي وغادة عبد الرازق وطارق لطفي وحاتم صلاح وعلي صبحي وسامي مغاوري.

أما الأغنية الثانية فكانت لفيلم “الشاطر” وتحمل اسم “شقاوة”، وقدمتها بوسي مع سعد لمجرد، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي.