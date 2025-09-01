الرياض - كتبت رنا صلاح - نشرت الفنانة مي سليم مجموعة من الصور الجديدة لها بفستان أحمر من قطعتين خلال تواجدها بالساحل الشمالي، وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة، وزينت شعرها بوردة بيضاء كبيرة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

مي سليم تتألق بفستان أحمر في الساحل الشمالي وتشارك أعمالها القادمة

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية بمسرحية “المجانين” بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي، والتي عُرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

ويشارك مي سليم في عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، من بينها مسلسل “السجل الأسود”، الذي يشاركها بطولته كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، ومحمد نجاتي، والمسلسل من تأليف ياسر بدوي وإخراج جميل جميل المغازي.

إطلالة مي سليم الجديدة تعكس استمرار حضورها اللافت على الساحة الفنية وتفاعل جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي.