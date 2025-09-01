نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أمين يعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان احمد أمين حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما خلال الفترة الحالية حيث يشارك في فيلم الشيطان شاطر بجانب أحمد عيد وزينة، كما بدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل النُص الذي من المقرر عرضه في رمضان 2026، وايضا سيقدم جولة جديدة من خلال عدة عروض «ستاند أب كوميدي»، على مختلف المسارح.

فيلم الشيطان شاطر

ويشارك أحمد أمين كضيف شرف في فيلم الشيطان شاطر، بطولة أحمد عيد وزينة، والذي يدور في إطار كوميدي فانتازي حول صراع الخير والشر، ويشارك في الفيلم إلى جانب أحمد عيد وزينة، كل من محمود حميدة، ومحمد أنور وعبدالعزيز مخيون وحنان سليمان، وأحمد الحجار وآخرين، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن.

مسلسل النُص

بدا أحمد أمين تصوير الجزء الثاني من مسلسل النُص، وذلك استعدادًا لعرضه في رمضان 2026، ويشاركه البطولة أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية طرابلسي، والعمل هو معالجة درامية من وحي التاريخ مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، والمسلسل من تأليف شريف عبدالفتاح وعبدالرحمن، ومن إخراج حسام علي.

عروض «ستاند أب كوميدي»

كما كشف احمد أمين عن جولته الجديدة، التي سيقدم من خلالها عدة عروض «ستاند أب كوميدي»، على مختلف المسارح، كما أعرب عن تحمسه لتلك التجربة بشكل كبير، مشيرا إلى أن تلك الجولة الفنية، ستذهب عوائدها لصالح مستشفى معهد الأورام بالقاهرة.

آخر أعمال أحمد أمين

وكان اخر اعمال احمد أمين هو مشاركته في إحدي حلقات الجزء الأول من مسلسل ساعته وتاريخه، الذي قدم بطولته عدد من النجوم بجانب الممثلين الشباب الفائزين في برنامج كاستينج لاكتشاف المواهب، ومن بين هؤلاء النجوم أحمد أمين، أروى جودة، أحمد داش، محمد شاهين، هبة مجدي، مايان السيد، ياسمينا العبد، خالد أنور، حنان سليمان، خالد كمال، وغيرهم، وأشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار بالعمل محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.