نجاحات كبيرة حققتها الفنانة وعد البحري مع شركة لايف ستايلز ستوديوز التي أنتجت لها اكثر من كليب كانوا من أهم وأقوى الكليبات التي قدمتها الشركة

من جانبه دعا المنتج الكبير فهد الزاهد وعد البحري لعشاء عمل في دبي للاتفاق على الأعمال التي ستقدمها وعد خلال الفترة القادمة.



وعد البحري مع أسطورة الموسيقى فهد الزاهد في عشاء عمل بدبي

من جانبها أعربت وعد عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء مؤكده أنها سعيدة بالتعاون مع لايف ستايل ستوديوز خاصة بعد أغنياتها المميزة معهم حيث قدمت ثلاث كليبات وهي "عندية" و"صاحب السعادة" و"عرشه الغالي" كما وصفت المنتج فهد الزاهد بالأسطورة لما يساهم به في تقدم الأغنية في الوطن العربي.

آخر أعمال وعد البحري

قدمت وعد البحري أغنية "صاحب السعادة" حيث كانت تتبع النمط الغنائي "مقسوم"، وجاءت بقالب غنائي خليجي جديد من حيث التوزيع الموسيقي واللحن المختلف، وقام النص على فكرة الحب والغزل حيث تتغزل الأنثى بشريكها.

تفاصيل أغنية “صاحب السعادة"

أغنية "صاحب السعادة" كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ولقد اعتمدت المخرجة بتول عرفة في الكليب على الغرافيكس لإظهار الغابة وشلالات المياه مستخدمةً أعلى التقنيات، وتمحورت الفكرة حول الغابات الأفريقية، حيث ملك الغابة والفتيات اللاتي يتغزلن بوسامته. كما وظهرت وعد بإطلالة جديدة ومختلفة عن اطلالاتها السابقة.

وأعربت وعد عن سعادتها بأغنية "صاحب السعادة"، كاشفةً عن أنها ستايل غنائي جديد عليها، وشددت على أن الجمهور هو صاحب السعادة دائمًا وشريكًا أساسيًا في نجاح أي عمل غنائي.