نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرملة وائل الإبراشي: 'شقيقة الراحل أخذت أكثر من حقها في الميراث وجهز بناتها' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن زوجها كان ينفق على عائلته بأكملها واشترى لهم شقق وأنفق على تعليمهم، مشيرة أن شقيقته أخذت أكثر من حقها في الميراث.

وتابعت سحر الإبراشي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": "وائل كان بيصرف على أخته وعيالها وجهز بناتها وصرف على تعليهم، هي أخدت حقها في الميراث أكتر مننا، لكن بنتي لسه محدش جهزها والفلوس الموجودة بنصرف بيها على أكلها وشربها وتعليمها، المفروض أننا نزرع المحبة والخير مش الكره".



وأضافت سحر الإبراشي، أن وائل الإبراشي لم يخالف شرع الله بعد كتابة جزء من أملاكه وترك باقي ميراثه يوزع على عائلته، متسائلة هل عندما أشترى وائل لعائلته سيارات جديدة وشقق باسمهم لم يخالف شرع الله وعندما كتب جزء من أملاكه لابنته خالف شرع الله؟



وأوضحت سحر الإبراشي، أن زوجها كان يحب ابنته جايلان ويهتم بها ولم يوصيها بأي وصية لأنه كان يعلم أنها قوية وتعرف تواجه متاعب الحياة، مردفة أنها وفرت له المناخ المناسب حتى وصل إلى قمة النجاح.