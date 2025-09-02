محمد التاجي يتصدر تريند جوجل بعد تصريحاته الصادمة عن يوسف شاهين

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنان محمد التاجي قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تصريحاته الجريئة التي أدلى بها في أحد البرامج التلفزيونية، والتي فتح من خلالها النار على أفلام المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، معتبرًا أنها لم تحقق النجاح الجماهيري المنتظر ولم تترك لديه أي إعجاب شخصي.

تصريحات مثيرة للجدل

التاجي قال بشكل صريح إنه تعرض لانتقادات كبيرة بعدما أعلن رأيه السلبي في فيلم الأرض (1970)، مؤكدًا أنه من أسوأ الأعمال في تاريخ السينما المصرية من وجهة نظره، مضيفًا: "لن أعدل عن موقفي مهما تعرضت لهجوم، فأنا أتكلم بما أؤمن به".

ولم يتوقف عند هذا الحد، بل أشار إلى أن معظم أعمال يوسف شاهين لم تحقق أي مردود جماهيري في شباك التذاكر، بل كبدت المنتجين خسائر فادحة، وضرب مثالاً بفيلم الناصر صلاح الدين، الذي لعب بطولته أحمد مظهر ومحمود المليجي، قائلاً إن منتجته آسيا داغر غرقت في الديون بسبب تكاليفه.

كواليس "العتاولة" و"عمارة يعقوبيان"

على جانب آخر، تحدث التاجي عن دوره في مسلسل العتاولة الذي شارك فيه مع النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، وأكد أنه كان سعيدًا بتجسيد شخصية "الرجل المتصابي" المستهتر الذي ينفق أمواله على فتاة تصغره سنًا بكثير، مشيرًا إلى أنه تقبل نهايته في الأحداث باعتبارها جزاءً مستحقًا.

كما كشف التاجي عن سبب رفضه تجسيد أحد الأدوار في فيلم عمارة يعقوبيان مع المخرج مروان حامد، قائلاً إن الدور تضمن مشاهد خارجة لم يكن ليقبل تقديمها في هذا العمر ولا بما يليق مع تاريخه الفني.

ردود أفعال متباينة

تصريحات التاجي حول يوسف شاهين قسمت الجمهور بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن الفنان عبر عن رأيه بكل صراحة دون خوف، بينما رأى آخرون أن أفلام شاهين تُعد علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية لا يجوز وصفها بالفشل.