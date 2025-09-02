نانسي عجرم تتصدر تريند جوجل بعد تألقها في ليالي مراسي بالساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم النجمة اللبنانية نانسي عجرم محركات البحث على موقع «جوجل»، بعد إحيائها واحدًا من أنجح حفلات الموسم الصيفي ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري ضخم جمع مختلف الأعمار والجنسيات.

الحفل الذي شاركها فيه الفنان محمد حماقي، تحوّل إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول الحاضرون مقاطع فيديو وصورًا من الأجواء الاستثنائية التي صاحبت تقديم نانسي باقة من أشهر أغانيها، وفي مقدمتها «الدنيا حلوة»، التي أشعلت حماس الجمهور بالغناء والرقص.

ولم يكن تصدرها التريند مجرد انعكاس لشعبية الحفل، بل جاء نتيجة التفاعل الكبير الذي حظيت به لقطات من حديثها العفوي مع الجمهور، حيث وجهت رسالة محبة إلى جمهور الساحل الشمالي، وتوقفت بشكل طريف عند إحدى السيدات في الصفوف الأمامية، قائلة إنها خطفت قلبها بملابسها الفوشيا وحماسها في التصفيق طوال الحفل.

النجمة اللبنانية التي اعتادت أن تكون ضيفة ثابتة على المهرجانات الصيفية في مصر، أكدت خلال كلمتها أن مشاركتها في ليالي مراسي ليست مجرد حفل غنائي، بل لقاء متجدد مع جمهور تعتبره الأقرب إلى قلبها، مشددة على أن الأجواء في الساحل الشمالي تمنحها طاقة خاصة تدفعها دائمًا لتقديم الأفضل.

تصدر نانسي عجرم للتريند انعكس أيضًا في التعليقات الواسعة عبر منصات التواصل، حيث أثنى متابعوها على إطلالتها الصيفية المبهجة، وأدائها الذي جمع بين الرقي والعفوية، فضلًا عن قدرتها الدائمة على خلق حالة من الفرح الجماعي في أي حفل تشارك فيه.

ويستمر مهرجان ليالي مراسي حتى أكتوبر المقبل، حيث يقدّم سلسلة من الحفلات الغنائية بمشاركة نخبة من نجوم الوطن العربي، من بينهم تامر حسني، رامي صبري، آمال ماهر، وغيرهم، ليصبح واحدًا من أبرز الفعاليات التي ترسم خريطة الموسم السياحي والفني في الساحل الشمالي.

