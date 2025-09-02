ميار الببلاوي تتصدر محركات البحث بعد كشفها عن الأزمة الصحية لزوجها

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب إعلانها عن تعرض زوجها لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى وخضوعه لعملية جراحية دقيقة في القلب.

وكانت الببلاوي قد شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" تفاصيل اللحظات الصعبة التي تعيشها، حيث ناشدت متابعيها الدعاء لزوجها بتمام الشفاء، مؤكدة أن هذه المحنة جاءت بشكل مفاجئ وأدخلتها في حالة من القلق الشديد. وكتبت في منشورها: "يارب هو زوجي وحب عمري وأنت الشافي المعافي، اشفِ زوجي بالصحة والعافية، ورده إلي بالسلامة، أول مرة يسافر وقلبي مقبوض، أستحلفكم بالله الدعاء لزوجي، أرجوكم".

وبمجرد نشرها هذه الكلمات، تصدر اسمها محركات البحث وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني والإعلامي، الذين حرصوا على دعمها والدعاء لزوجها بالسلامة والعودة إلى عائلته بخير. وامتلأت صفحاتها على مواقع التواصل بمئات الرسائل المؤثرة التي حملت كلمات تضامن وتعاطف مع النجمة المصرية في هذه الظروف القاسية.

وتجدر الإشارة إلى أن تصدر ميار الببلاوي التريند لم يكن للمرة الأولى، إذ سبق أن أثارت الجدل مؤخرًا بعد إعلانها عن تعرضها لواقعة نصب أثناء أعمال تشطيب شاليه خاص بها في العين السخنة. حيث نشرت مقطع فيديو أوضحت فيه أن العامل المكلف بالتشطيب ترك المكان في حالة يرثى لها بعدما استولى على الأموال، ووصفت ما حدث بقولها: "قنبلة دمّرت بيتي.. النقاش الحرامي هرب بعد ما خد الفلوس هو وأخوه الكهربائي".

وبين تضامن الجمهور مع محنتها العائلية الأخيرة، والجدل الذي تثيره تصريحاتها الجريئة بين الحين والآخر، تظل ميار الببلاوي من الشخصيات التي لا تغيب طويلًا عن دائرة الضوء، وهو ما جعل اسمها يتصدر تريند "جوجل" بمجرد إعلانها عن أي خبر يخص حياتها الشخصية أو المهنية.