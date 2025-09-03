نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين رئيس تستكمل تصوير فيلم "الست لما" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنفت النجمة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في فيلم الست لما، بعد فترة توقف استمرت لأسابيع بسبب إجازة الصيف وإجراء بعض التغييرات على الديكورات. وكشفت شركة رؤية للإنتاج الفني، للمنتجتين ندى ورنا السبكي، عن صور جديدة من كواليس العمل جمعت ياسمين مع الفنانين علاء زينهم وليلى عز العرب.

شخصية ياسمين رئيس في فيلم الست لما

وتقدم ياسمين في الفيلم شخصية "وفاء"، فتاة في منتصف العشرينيات، متحررة وجريئة، تخرجت من جامعة أمريكية وتتمتع بالأناقة والثقة بالنفس. لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد تعرضها لحادث تحرش وحشي داخل سيارة "أوبر"، ما يصيبها بصدمة نفسية عميقة، لتبدأ رحلة مليئة بالصراعات الإنسانية والاجتماعية في إطار درامي مؤثر.

أبطال فيلم الست لما

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، محمد أنور، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع. العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

فيلم ماما وبابا

وفي الوقت ذاته، تتابع ياسمين أصداء فيلمها الجديد ماما وبابا الذي بدأ عرضه في دور السينما الأسبوع الماضي، حيث تشارك بطولته مع الفنان محمد عبد الرحمن (توتا)، الفيلم من تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي حول زوجين يعيشان حياة طبيعية مع طفليهما، قبل أن يتعرضا لموقف غريب يقلب حياتهما رأسًا على عقب، إذ يتبادلان الأدوار الجسدية ليتحول الزوج إلى امرأة والزوجة إلى رجل.

كما تستعد ياسمين خلال الفترة المقبلة لخوض تجربة مختلفة من خلال فيلم هيروشيما، الذي يجمعها بالنجم أحمد السقا في إطار من الأكشن والغموض، ويشارك في بطولته دياب، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، علاء مرسي، وعدد آخر من النجوم. الفيلم من إنتاج أيمن بهجت قمر وفيلم سكوير – أحمد بدوي ونيوسينشري – زيد الكردي.