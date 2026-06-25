بسبب الأوضاع الأمنية السيئة .. لنان تقرر إعفاء طلاب الثانوية العامة من الامتحانات الرسمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 04:24 مساءً - أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي فى لبنان قرارًا بإعفاء طلاب مرحلة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية المسجلين من الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2025-2026، ومنحهم إفادة نجاح استناداً إلى نتائج التقييم المدرسي، شرط أن يكون التلميذ ناجحاً بمعدل لا يقل عن 9.5.

دورة استثنائية تقدمها وزارة التربية في لبنان

وفى هذا السياق أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إجراء دورة استثنائية للمرشحين من أصحاب الطلبات الحرة، وللتلامذة الراسبين في مدارسهم، إضافة إلى التلامذة الناجحين الذين لديهم حاجة ملحة للحصول على شهادة رسمية.

أسباب قرار إعفاء طلاب الثانوية العامة من الامتحانات الرسمية

وأوضحت كرامي أن سلامة الطلاب أولا؛ مشيرة إلى أن الجهات الأمنية والعسكرية غير قادرة - في ظل الظروف الحالية - على توفير الضمانات الأمنية لتأمين إجراء الامتحانات بطريقة متكافئة.

اجتماع موسع سبق إعلان القرار

وسبق الإعلان عن هذا القرار أن عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اجتماعا تربويًا تشاوريًا افتراضيًا موسعًا، بناء على توصية لجنة التربية النيابية إعادة النظر في موضوع إجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة وقرار رئيس مجلس الوزراءد.نواف سلام تأجيل الموعد الذي كان محددا لإجراء الدورة الأولى لامتحانات شهادة الثانوية العامة وإتاحة الفرصة لمزيد من التحضير والدراسة، بانتظار جلاء صورة التطورات السياسية والأمنية.

وخلال اللقاء الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات، استمعت الوزيرة كرامي الى عرض المشاركين للظروف التي أحاطت بالعام الدراسي في الأشهر الاخيرة من العدوان على لبنان، وقد تنوعت بحسب التوزيع المناطقي لكل ثانوية، وعبر المشاركون عن آرائهم التي تفاوتت بين ضرورة إلغاء الامتحانات الرسمية وضرورة إجرائها وفاقا للمرونة التي اعتمدتها وزارة التربية بإجراء ثلاث دورات، فضلا عن اقتراحات بتأجيل الامتحانات او إعتماد امتحانات إختيارية للطلاب.