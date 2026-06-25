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أخبار اليمن : أبو راس يُحذر العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة تجاه اليمن

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أخبار اليمن : أبو راس يُحذر العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة تجاه اليمن

أخبار اليمن : أبو راس يُحذر العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة تجاه اليمن

دوت الخليج -
أبو راس يُحذر العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة تجاه اليمن
أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، أن تهديدات المجرم التافه كاتس سترتدّ عليه وعلى كيانه الزائل، وأنه احقر من أن ينال من مقام السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي "يحفظه الله".

وحذًر نائب وزير الخارجية كيان العدو المجرم من أي حماقة يرتكبها تجاه اليمن كونها ستعني دخوله مستنقع الاستنزاف.

وقال "إننا على يقين أن الدماء التي تُسفك يومياً في غزة وكل فلسطين تكتب السطور الأخيرة في تاريخ الكيان الصهيوني الغاصب".

وأوضح، أن الشعب اليمني يُحيي يوم إنتصار الدم على السيف، ويؤكد شوقه الكبير لملاقاة طاغوت العصر والاقتصاص لدماء النساء والأطفال التي سفكها العدو الصهيوني في عموم المنطقة وبالأخص في غزة.

واختتم أبو راس تصريحه بالقول "نؤكد كشعب يمني ثباتنا على الموقف وعلى هذا النهج حتى نلقى الله تعالى وقد تم إجتثاث هذه الغدة السرطانية".

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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