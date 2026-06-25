الرئيس السيسى يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمرور 200 عام على الدبلوماسية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 04:24 مساءً -

بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية، تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لأبناء وزارة الخارجية نساء ورجالا الذين عملوا على مدار الأجيال المتعاقبة بكل إخلاص وكفاءة في أداء رسالتهم السامية في تمثيل الدولة المصرية لدى دول العالم والمنظمات الدولية.

وأضاف الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى-:"وفي هذه المناسبة التاريخية، نتذكر بكل إجلال أعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة في المواقف الصعبة" .

وتابع الرئيس السيسى:"تمنياتي لأعضاء وزارة الخارجية بالتوفيق في جميع أعمالهم، والاستمرار في إعلاء كلمة الحق، ونشر السلام، والتمسك بالقيم الأصيلة في علاقاتنا الدولية".