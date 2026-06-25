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أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء حارة

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أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء حارة

أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء حارة

دوت الخليج -
توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء حارة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة واضطراب البحر نتيجة الرياح الشديدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية أن من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الضالع، وتعز، وإب، وذمار وريمة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات عمران، والمحويت وحجة وغرب كل من صعدة وصنعاء وجنوب البيضاء ومرتفعات لحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى رياح شديدة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

ويتوقع أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية.

كما نبه المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

ونبه أيضاً مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بكافة أنواعها من اضطراب البحر وارتفاع الموج على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

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