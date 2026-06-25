الداخلية تتخذ إجراءات ضد عنصر جنائي لغسل 150 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 03:30 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وملاحقة عوائدها المالية.