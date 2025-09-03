مسرحيو مصر يحتفلون باليوم المصري للمسرح "5 سبتمبر " ويكرمون مبدعي الكلمة

القاهرة - محمد ابراهيم - في تمام الرابعة والنصف مساء بعد غد الجمعة 5 سبتمبر 2025 يحتفل مسرحيو مصر بـ" اليوم المصري للمسرح " بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو - وزير الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال - رئيس قطاع المسرح.

المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية قال ان الاحتفال سيكون بسيطا، حيث يبدأ بفيلم وثائقي قصير عن الراحل توفيق الحكيم أحد أبرز مبدعي الكلمة في المسرح المصري، ثم سيتم تكريم عدد من الأسماء البارزة في مجالات الكتابة والنقد المسرحي وكذا ترجمة النصوص والدراسات المسرحية، هم الكاتب الكبير محمد السيد عيد، والناقد والمترجم الأستاذ فتحي العشري، والكاتب والناقد د. محمد زعيمة، والكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني، واسم الكاتب المسرحي بهجت قمر، والناقد المسرحي الشاب محمد علَّام.

كما سيتم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة توفيق الحكيم للكتابة المسرحية، التي نظمها المركز قبل عدة أشهر، وهم جمال عبد الناصر عوض وطارق عبد العزيز عمار، وأماني عبد الرحمن حسين، وتكريم لجنة تحكيم المسابقة المخرج سامح مجاهد، د. ياسر علام، د. محمد سمير الخطيب.

وأخيرا سيتم إلقاء كلمة اليوم المصري للمسرح، التي تم اسناد كتابتها للمرة الأولى في تاريخ الاحتفال للذكاء الاصطناعي بعد تدريبه على تقمص روح وأسلوب الكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، وتلقيها الفنانة القديرة عايدة فهمي

وأخيرا سيتم إلقاء كلمة اليوم المصري للمسرح، التي تم اسناد كتابتها للمرة الأولى في تاريخ الاحتفال للذكاء الاصطناعي بعد تدريبه على تقمص روح وأسلوب الكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، وتلقيها الفنانة القديرة عايدة فهمي.

وتمن المخرج عادل حسان مبادرة وزير الثقافة بإعادة الاحتفال لمربع الضوء تقديرا لصناع حركة المسرح المصري من الراحلين والمعاصرين.