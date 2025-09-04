نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة بوسيل تخطف أنظار الصحافة العالمية بإطلالاتها في فينيسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لفتت النجمة المغربية بسمة بوسيل أنظار الصحافة العالمية ومصوري مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ82، وذلك من خلال أكثر من إطلالة أنيقة خطفت بها الأضواء على السجادة الحمراء، لتؤكد حضورها اللافت كأحد الوجوه العربية البارزة في المهرجان، وسط اهتمام ملحوظ من وسائل الإعلام العالمية.

بسمة بوسيل

هذا الظهور المميز لبوسيل جاء متزامنًا مع نجاحها الفني الأخير عبر ألبومها الغنائي “حلم”، الذي طرح مؤخرًا وحقق انتشارًا واسعًا على مختلف المنصات الرقمية، حيث أشاد الجمهور والنقاد على حد سواء بالتجربة التي قدمت فيها توليفة موسيقية متنوعة، جمعت بين الرومانسية والدراما والإيقاعات العصرية، ما أظهر تطورًا ملحوظًا في مسيرتها الغنائية.

الألبوم يتضمن 6 أغانٍ تعاونت من خلالها بسمة مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي، حيث قدمت أغنية “أبو حب” من كلمات مصطفى حدوتة وألحان عطار وتوزيع جلال حمداوي، وأغنية “هو اللي نسيني” التي كتبها جمال الخولي ولحنها محمد خلف، إلى جانب أغنية “وصلتني شي أخبار” باللهجة المغربية، من كلمات يونس أدامه، والتي لاقت تفاعلًا خاصًا من الجمهور المغربي.

وبهذا، تجمع بسمة بوسيل بين التألق الفني على خشبات الغناء ونجاحها في لفت أنظار الإعلام العالمي عبر مشاركاتها في كبرى المهرجانات الدولية، لتواصل ترسيخ مكانتها كفنانة متكاملة الحضور بين الغناء والموضة والظهور الإعلامي.