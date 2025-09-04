نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدلي القيعي يكشف أسرار أهم الصفقات والانتقالات الرياضية ببرنامج.. "واحد من الناس" الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" والتي تذاع في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على شاشة الحياة.

تفاصيل اللقاء

يحل المهندس عدلي القيعي الإعلامي الرياضي الكبير ضيفًا على الدكتور عمرو الليثي للحديث في العديد من القضايا الرياضية وعشقه وارتباطه بالنادي الأهلي.

ويكشف بداية علاقته بالنادي وسر لقب "مهندس الصفقات" كما يتحدث عن العمل الإداري ومدى صعوبته.

وأبرز صفقات انتقال اللاعبين والتي تمت تحت قيادته والتحديات التي واجهته.

وأهم الشخصيات الرياضية التي تعامل معها وعلاقته بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

كما يتحدث ولأول مرة عن حياته الخاصة وابنته منة عدلي القيعي والتي لها بصمات فنية واضحة ومهمة، ومن اكتشف موهبتها، وزواجها ومدى سعادته بهذه اللحظة.

كما يتحدث عن ابنه محمد ولماذا لم يكن امتدادًا لوالده في العمل الإداري والإعلام الرياضي.

ومفاجأة الحلقة مشاركة ابنه محمد دون أن يعلم والده، حيث يتحدث عن علاقته بالكابتن عدلي القيعي وأسرار يكشفها لأول مرة عن والده، وأهم الصفات المشتركة بينهما.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على شاشة الحياة.