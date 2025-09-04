الرياض - كتبت رنا صلاح - لفتت الفنانة بسمة بوسيل الأنظار بإطلالتها المميزة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث ظهرت بإطلالة جريئة تمزج بين الكلاسيكية واللمسة العصرية المستوحاة من الطراز الجوثي.

بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في مهرجان فينيسيا السينمائي

ارتدت بسمة فستانًا مصنوعًا من الدانتيل الأسود المفرغ على شكل فروع متباعدة، مع بطانة بيضاء، بتصميم بلا أكمام ومكشوف من الظهر والصدر، فيما أضافت لمسة درامية من خلال أكمام طويلة من الشيفون الأسود.

جاء مكياجها قويًا، مع أحمر شفاه واضح لكسر حدة اللونين الأبيض والأسود، ورفعت شعرها في تسريحة “Bun” تاركة خصلتين في المقدمة، ما أضفى على إطلالتها توازنًا بين الجرأة والنعومة.

إطلالة بسمة تميل إلى أسلوب “Gothic Style” ولكن بلمسة عصرية، حيث استوحت بعض العناصر من الطراز الجوثي الفيكتوري الذي يتميز بالملابس الداكنة، المكياج الجريء، والإكسسوارات الكلاسيكية كالكورسيه والدانتيل، إلا أن تنفيذها جاء بشكل مودرن يناسب الأجواء السينمائية العالمية.

هذا الأسلوب يعود ظهوره إلى ثمانينيات القرن الماضي، ويتميز بالغموض والرومانسية وسحر الألوان الداكنة وبسمة بوسيل تواصل لفت الأنظار بإطلالات تجمع بين الجرأة والتميز.