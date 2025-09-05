الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الشاعر الغنائي تامر حسين أن الفنانة شيرين عبدالوهاب بخير وذلك في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيها: "لسه مطّمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزي الفل الحمد لله، وبتسلم عليكم" معلن عن مشروعًا غنائيًا مشتركًا يجمعهما قريبًا.

تامر حسين يكشف عن تعاون جديد مع شيرين

وجاءت الرسالة بعد فترة من القلق والتساؤلات حول الحالة الصحية للفنانة، لتكون بمثابة تطمين رسمي لجمهورها ومحبيها.

وكشف حسين عن استعداد فريق عمل كبير لطرح أغنية وطنية جديدة بصوت شيرين عبد الوهاب بعنوان "غالية علينا يا بلادنا"، موضحًا أنها ستصدر بالنسخة الماستر كإهداء لمصر، بمشاركة كل من تامر حسين، عمرو مصطفى، توما، وهاني محروس.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إنهاء شيرين عبد الوهاب لخلافها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش، الذي كان قد أعلن اعتذاره عن الاستمرار في التعاون معها على خلفية عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

وأوضحت شيرين في بيان رسمي، أن ما حدث بينها وبين قنطوش كان مجرد سوء تفاهم عابر، مؤكدة أنه أخ وصديق، ومن أكثر الأشخاص حرصًا على مصلحتها، وأنه لا يزال محاميها الوحيد، مشيرة إلى أن اختلاف وجهات النظر قد يؤدي أحيانًا إلى خلافات بسيطة، لكنها قابلة للحل، وهو ما حدث بالفعل.